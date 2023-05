Une note pour cet article ?

La ville de Paris est réputée pour sa richesse culturelle, ses monuments emblématiques et sa gastronomie exquise. Chacun de ses vingt arrondissements offre une expérience unique à ses visiteurs, et le 13ème arrondissement ne fait pas exception.

Situé sur la rive gauche de la Seine, ce quartier aux multiples facettes abrite des trésors architecturaux, des espaces verts apaisants, des lieux culturels passionnants et une vie nocturne animée.

Dans ce guide, nous vous invitons à explorer le 13ème arrondissement de Paris en profondeur, en découvrant ses incontournables, ses lieux de détente, ses centres culturels, sa vie nocturne et ses options d’hébergement comme le très remarqué hôtel Urban Bivouac.

Préparez-vous à vivre une expérience unique et authentique dans ce quartier parisien en plein essor !

Les incontournables du 13ème arrondissement

Le 13ème arrondissement regorge de lieux emblématiques qui méritent le détour lors de votre visite. Voyageons ensemble à travers ces sites incontournables pour en apprécier la beauté et l’originalité.

La Bibliothèque Nationale de France

La Bibliothèque Nationale de France (BNF), également connue sous le nom de François-Mitterrand, est un véritable chef-d’œuvre architectural situé en bordure de la Seine. Conçue par l’architecte Dominique Perrault, elle se compose de quatre tours en forme de livres ouverts, symbolisant le savoir et la connaissance.

En plus de sa conception unique, la BNF est la plus grande bibliothèque de France et abrite des millions de documents, dont des manuscrits précieux, des estampes et des photographies. Lors de votre visite, vous pourrez :

Explorer les vastes collections de la bibliothèque et consulter des ouvrages en salles de lecture

Admirer des expositions temporaires traitant de divers thèmes liés à la culture et à l’histoire

Profiter du cadre verdoyant du jardin situé au centre du bâtiment, un espace de détente offrant une vue imprenable sur les tours et la Seine

La Butte-aux-Cailles

Le charmant quartier de la Butte-aux-Cailles est souvent comparé à un village au cœur de la métropole parisienne. Avec ses rues étroites et pavées, ses maisons pittoresques et son atmosphère détendue, la Butte-aux-Cailles offre une véritable oasis de tranquillité loin du tumulte de la ville.

En vous promenant dans ce quartier emblématique du 13ème arrondissement, vous pourrez :

Découvrir les œuvres d’art de nombreux artistes de street-art qui ornent les murs et les façades des bâtiments

Profiter d’un large choix de bars et restaurants proposant des spécialités culinaires locales et internationales

Visiter la Piscine de la Butte-aux-Cailles, un édifice historique datant de 1924 et toujours en activité aujourd’hui

Le quartier chinois de Paris

Le 13ème arrondissement est également célèbre pour abriter le plus grand quartier chinois de Paris. Cette zone cosmopolite, également appelée « Triangle de Choisy », regorge de boutiques asiatiques, de restaurants et de supermarchés. Elle offre ainsi un véritable dépaysement au cœur de Paris.

Lors de votre visite du quartier chinois, ne manquez pas de :

Déguster de savoureux plats asiatiques dans l’un des nombreux restaurants de la rue, allant des échoppes de street-food aux restaurants plus raffinés

Assister aux festivités du Nouvel An chinois, qui se déroulent généralement en février et convient des spectacles de danse du lion, des défilés et des feux d’artifice

Faire le plein de produits exotiques et d’épicerie fine dans les supermarchés asiatiques

Nouvel an chinois 2015 – Paris 13e

Le street-art au 13ème arrondissement

Le 13ème arrondissement est une véritable galerie d’art à ciel ouvert grâce à la présence de nombreuses œuvres de street-art qui parsèment ses rues et ses façades. Des artistes internationalement reconnus tels qu’Invader, Shepard Fairey et C215 y ont laissé leur empreinte.

Pour profiter au mieux du street-art dans le 13ème arrondissement, nous vous recommandons de :

Participer à une visite guidée dédiée au street-art, qui vous permettra de découvrir les œuvres les plus remarquables et d’en apprendre davantage sur les artistes et les techniques employées

Vous rendre dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, où de nombreuses fresques ajoutent une touche de couleur et de poésie aux rues déjà pittoresques

Explorer les environs de la Bibliothèque Nationale de France, qui accueille certaines des plus grandes fresques du quartier, dont la célèbre « Fresque de Jérôme Coumet » réalisée par Shepard Fairey

En somme, le 13ème arrondissement de Paris offre une riche palette d’incontournables qui sauront ravir les visiteurs en quête d’expériences authentiques et variées. Ne manquez pas de partir à la découverte de ces trésors urbains qui attestent du dynamisme et de l’éclectisme de ce quartier parisien.

Les espaces verts et lieux de détente

Paris est également célèbre pour ses nombreux espaces verts, véritables havres de paix et de détente pour les citadins en quête de sérénité. Le 13ème arrondissement ne fait pas exception et abrite plusieurs parcs et jardins où vous pourrez vous ressourcer.

Le parc de Choisy

Le parc de Choisy est l’un des plus grands espaces verts du 13ème arrondissement. Il s’étend sur près de 5 hectares et offre un cadre paisible et verdoyant qui contraste avec l’ambiance urbaine du quartier environnant.

Ce parc, aménagé dans les années 1930, est entouré d’immeubles d’habitation typiques de cette époque et présente un mélange harmonieux de jardins à la française et de larges pelouses propices au pique-nique et à la détente. Parmi les attractions du parc, vous trouverez une aire de jeux pour enfants, un théâtre de marionnettes et un bassin abritant poissons et oiseaux aquatiques.

Les amateurs d’art et d’histoire apprécieront également la présence d’une fontaine monumentale datant de la fin du 19ème siècle et de statues rendant hommage à la poésie et à la musique.

Le jardin du Moulin de la Pointe

Situé au sud-est du 13ème arrondissement, le jardin du Moulin de la Pointe est un espace vert charmant et paisible niché le long de la Bièvre, une petite rivière qui traverse le quartier. Ce jardin est parfait pour une promenade en amoureux ou en famille, avec ses chemins sinueux bordés de buissons fleuris et ses bancs invitant à la relaxation.

Le jardin doit son nom au moulin qui se trouvait autrefois sur ce site et qui servait à moudre le grain pour les habitants de la région. Une anecdote intéressante à propos de ce lieu est que le célèbre écrivain français Georges Perec, enfant du 13ème arrondissement, évoque le jardin du Moulin de la Pointe dans son livre Les Choses, décrivant les promenades de ses personnages le long des berges de la Bièvre.

Le square Hélène Boucher

Le square Hélène Boucher, baptisé en hommage à l’aviatrice française du même nom, est un autre espace vert du 13ème arrondissement qui mérite le détour. Ce jardin de 2 hectares offre une variété de paysages, avec ses collines, ses bassins et ses cascades, créant ainsi une atmosphère sereine et pittoresque.

Le square Hélène Boucher est également un lieu culturel, avec un théâtre de plein air appelé L’Epée de bois, où sont régulièrement organisés des spectacles et des concerts pour les enfants et les adultes.

Enfin, le square Hélène Boucher est particulièrement adapté aux familles avec enfants, grâce à ses nombreuses attractions dédiées aux plus jeunes. Vous y trouverez des aires de jeux sécurisées, des toboggans et des balançoires, ainsi qu’un grand bassin où les enfants peuvent s’amuser avec des bateaux télécommandés, permettant ainsi aux parents de profiter du cadre paisible tout en gardant un œil sur leurs bambins.

Les musées et centres culturels

Le 13ème arrondissement est également un haut lieu de la culture avec une offre variée de musées et de centres culturels. Cette diversité témoigne de l’effervescence artistique et de la richesse patrimoniale du quartier.

La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain

La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain est un lieu incontournable pour les amateurs d’art contemporain. Inaugurée en 1994, elle a été conçue par l’architecte Jean Nouvel et est dédiée à la promotion et à la diffusion de la création contemporaine dans toutes ses formes.

La Fondation Cartier propose des expositions temporaires d’artistes de renommée internationale, ainsi que des soirées de performances, des rencontres, des conférences et des projections. Elle s’est notamment distinguée en présentant des artistes émergents avant leur consécration, comme Jean-Michel Basquiat, César et Yayoi Kusama.

Un aspect insolite de la Fondation Cartier réside dans son jardin, conçu par l’artiste Lothar Baumgarten. Décoré d’œuvres d’art et peuplé d’arbres et de plantes rares, ce jardin est un véritable espace de contemplation, qui invite le visiteur à se perdre dans la beauté naturelle et artistique qui l’entoure.

La galerie Itinerrance

La galerie Itinerrance est un espace dédié au street-art et à l’art urbain, situé en plein cœur du 13ème arrondissement. Fondée en 2004, elle a pour ambition de promouvoir les artistes émergents et confirmés de la scène street-art, en leur permettant d’exposer leurs œuvres dans un cadre approprié.

La galerie Itinerrance organise régulièrement des expositions et des vernissages, et participe activement à la réalisation de projets artistiques dans l’espace public du quartier. Ainsi, elle contribue à la reconnaissance des artistes de street-art et à l’enrichissement du patrimoine culturel parisien.

Le musée des arts et métiers de l’Institut National des Métiers d’Art

Le musée des arts et métiers de l’Institut National des Métiers d’Art est un lieu unique dédié à la promotion et à la sauvegarde des savoir-faire artisanaux français. Ce musée propose une immersion dans l’univers des métiers d’art, à travers des expositions, des démonstrations et des stages de découverte.

Le musée met en lumière le travail d’artisans d’art talentueux et leur contribution à la transmission des savoir-faire traditionnels, en présentant des objets d’art, des outils et des ateliers reconstitués. Parmi les métiers représentés, on trouve notamment :

La céramique

La verrerie

La bijouterie

La ferronnerie d’art

La tapisserie

Comme vous pouvez le constater, le 13ème arrondissement est un véritable écrin de culture et d’art sous toutes ses formes, grâce à une palette variée de musées et de centres culturels. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces lieux, qui témoignent de la richesse du patrimoine culturel parisien et offrent une expérience inoubliable aux amoureux de l’art, de l’Histoire et des savoir-faire ancestraux.

Se loger dans le 13ème arrondissement

Le 13ème arrondissement offre une variété d’options d’hébergement pour tous les budgets et tous les besoins. Que vous soyez à la recherche d’un hôtel luxueux, d’un appartement confortable ou d’un logement économique, vous trouverez certainement votre bonheur dans ce quartier parisien en plein essor.

Les hôtels et résidences hôtelières

Le 13ème arrondissement dispose de nombreux hôtels et résidences hôtelières pour accueillir les touristes. Parmi eux, des établissements situés près de la Place d’Italie, un lieu stratégique pour accéder facilement aux transports en commun et profiter des commodités du quartier.

Cependant, le 13ème arrondissement abrite également des hôtels haut de gamme offrant un cadre moderne et chic pour un séjour inoubliable à Paris.

L’Urban Bivouac, situé dans le quartier de Tolbiac au 1 rue Sthrau, est un exemple d’hôtel contemporain alliant esthétisme et confort. Avec sa décoration soignée et ses chambres spacieuses, cet établissement vous promet une expérience unique au cœur du 13ème arrondissement.

Pour un séjour insolite, ne manquez pas l’Hôtel Off Paris Seine, un hôtel flottant situé sur la Seine, offrant une vue imprenable sur le fleuve et la ville. Cet établissement propose des chambres luxueuses, une piscine extérieure ainsi qu’un bar et un restaurant pour profiter pleinement de votre séjour parisien.

Les appartements et chambres d’hôtes

Si vous préférez un logement plus intime et personnalisé, le 13ème arrondissement compte également plusieurs appartements et chambres d’hôtes à louer.

Ces hébergements, souvent aménagés dans des bâtiments typiquement parisiens, permettent de se sentir comme chez soi et de profiter de l’expérience authentique d’un séjour dans la capitale.

Qu’il s’agisse d’un studio cosy pour un séjour en couple ou d’un appartement plus spacieux pour une famille, les appartements et chambres d’hôtes du 13ème arrondissement répondront à toutes vos attentes en matière de confort, de convivialité et de proximité avec les lieux d’intérêt du quartier.

Les auberges de jeunesse et logements économiques

Pour les voyageurs à la recherche d’un hébergement économique, le 13ème arrondissement propose également plusieurs auberges de jeunesse et foyers d’étudiants et travailleurs. Ces établissements offrent des chambres partagées ou individuelles, des espaces communs conviviaux et des services de base à des tarifs abordables.

Parmi les auberges de jeunesse et logements économiques du 13ème arrondissement, vous pouvez trouver :

Auberge de jeunesse, 50, avenue des Gobelins – 75013

Auberge de jeunesse Paris : Foyer étudiants et travailleurs 35 rue de Tolbiac – 75013

Pour résumer, le 13ème arrondissement de Paris offre une large gamme d’hébergements adaptés à tous les goûts, budgets et besoins. Que vous séjourniez pour une nuit ou pour une longue période, vous pourrez trouver l’option d’hébergement idéale pour profiter pleinement de votre séjour dans ce quartier parisien dynamique et authentique.

Pour finir

En résumé, le 13ème arrondissement de Paris offre une expérience unique et authentique aux visiteurs, qui souhaitent découvrir un aspect moins touristique de la capitale. Nous avons exploré ensemble les incontournables du quartier, ses espaces verts et lieux de détente, ses musées et centres culturels ainsi que ses différentes options d’hébergement.

Du patrimoine architectural exceptionnel de la Bibliothèque Nationale de France à l’atmosphère villageoise de la Butte-aux-Cailles, en passant par les centres culturels innovants tels que la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, le 13ème arrondissement offre une palette d’expériences inoubliables pour les amoureux de culture, de nature et de découverte.

De plus, le choix varié d’hébergements permet à chaque visiteur de trouver l’option adaptée à ses besoins, pour profiter pleinement de son séjour dans ce quartier en plein renouveau.

Ainsi, le 13ème arrondissement apparaît comme un véritable joyau de la vie parisienne, qui ne demande qu’à être exploré et apprécié.

Nous espérons que ce guide vous aura donné un aperçu complet et inspirant de ce que le 13ème arrondissement a à offrir.

N’hésitez pas à vous aventurer hors des sentiers battus et à vous immerger dans les trésors cachés de ce quartier parisien en constante évolution. Il suffit de franchir le pas pour vivre une expérience mémorable et enrichissante dans le 13ème arrondissement de Paris.